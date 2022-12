Totti e Noemi, brutta lite al ristorante? Lei scoppia a piangere

09 dicembre 2022 a

a

a

Prima lite per Francesco Totti e Noemi Bocchi? Sembrerebbe proprio di sì, guardando gli scatti di Diva e Donna. I due, che nelle settimane scorse, sono sempre stati ripresi innamorati e mano nella mano, avrebbero avuto una brutta discussione mentre erano a cena fuori. La coppia è stata immortalata mentre era a cena in un ristorante romano. Pare, come scrive Leggo, che l'ex calciatore e la sua nuova fiamma stessero discutendo per colpa di un cellulare.

"Sai cosa sembri?", orrore contro la figlia 15enne di Blasi e Totti

In una delle foto scattate dai paparazzi si vede la Bocchi che si asciuga gli occhi, come se avesse pianto. Nonostante queste immagini, però, pare che quella tra loro sia stata solo una comune lite tra innamorati. Le cose nella coppia starebbero continuando ad andare a gonfie vele.

Noemi e Francesco, infatti, avrebbero appena comprato casa insieme e sarebbero pronti a trasferirsi con le loro famiglie per trascorrere le feste di Natale e Capodanno tutti insieme. Qualche giorno fa, la Bocchi è stata paparazzata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, mentre visiona la casa, probabilmente per un sopralluogo, in vista del trasferimento insieme al compagno. Nelle foto la si vede mentre, in compagnia dei tecnici della ditta di traslochi, si affaccia dal balcone per controllare la consegna dei mobili.