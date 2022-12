Chiara Ferragni, il cerotto sul braccio? Fan preoccupati, cosa c'è dietro

09 dicembre 2022 a

a

a

Chiara Ferragni fa preoccupare i suoi fan. Il motivo? Un cerotto bianco che l'imprenditrice digitale ha sul braccio sinistro da un po' di tempo a questa parte. Ieri ha indossato un abito rosa pastello e degli stivali di strass per la finale di XFactor al Forum di Assago di Milano. Uno dei protagonisti del talent, infatti, è suo marito Fedez, giudice insieme a Rkomi, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini. La Ferragni ha sostenuto il rapper, che sul palco del Forum si è esibito con il suo nuovo singolo, "Crisi di Stato".

Chiara Ferragni? "Mamma ha in mano un...", che imbarazzo | Guarda

Nelle foto postate su Instagram, però, è difficile non notare quel cerotto sul braccio. Cerotto che già nelle scorse settimane aveva fatto impensierire i suoi follower. Sotto ai suoi post, tra l'altro, sono tante le domande di chi cerca di capire cosa stia succedendo. Uno di loro, per esempio, ha scritto: "Ma Chiaraaa perché hai quel cerotto da due settimane?".

"Sono molto offeso": sgarbi di Amadeus alla Ferragni, la furia di Fedez

Nonostante questo, però, la Ferragni non ha ancora svelato di che cosa si tratti o, comunque, a cosa serva quel cerotto. Pur non avendo mai svelato nulla su questo misterioso cerotto, l'imprenditrice digitale non fa nulla per nasconderlo. Anzi, si mostra quasi sempre con capi senza maniche. Abiti che rendono praticamente impossibile non notare la medicazione.