Mentana corteggiato: "È lui la mia fantasia erotica", chi sfida la Fagnani

Drusilla Foer senza freni. L'attrice, alter ego di Gianluca Gori, svela l'impensabile. Protagonista? Proprio Enrico Mentana. È lui infatti la sua fantasia erotica ricorrente: "Mentana mi piace perché è simpatico, sa farmi ridere". E Michele Santoro? "Uno cocciuto, fargli cambiare idea deve essere un’impresa. Però anche con Filippo Timi…".

I pretendenti per la Foer sono comunque tanti e poco importa se si tratta di donne o uomini: "Da quando poi sono sui social, non le dico i messaggi che ricevo. Irriferibili qui. Io, comunque, ho una risposta standard che mando anche a quelli più osé: ‘Mio caro, sappi che quando sarà finito il mio periodo di lutto, sarai il primo della lista’".

Protagonista della rubrica "Italiani" del Corriere della Sera, la fu co-conduttrice del Festival di Sanremo non nasconde la sua schiettezza: "Dico quello che penso senza essere aggressiva. O perché non dico mai 'assolutamente sì' e 'assolutamente no', ma preferisco dire 'io penso', 'secondo me'. In ogni caso penso che sia un bene che un personaggio che è diventato famoso anche per un discorso (quello sanremese, ndr) sull’unicità, cioè sull’importanza di accettarsi ed essere sé stessi, sia accanto a Putin nelle ricerche di Internet. Vuol dire che c’è bisogno anche di umanità e tolleranza".