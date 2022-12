Anna Tatangelo, sfregio dell'ex Gigi D'Alessio: si dice che...

10 dicembre 2022 a

Gigi D'Alessio pronto a sposare la sua giovane Denise. Alla nascita del quinto figlio, il cantante sarebbe pronto al grande passo. Per lui si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Carmela Barbato durato dal 1986 al 2014 e finito dopo la nascita di tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Poi, prima della 28enne, nel cuore di Gigi c'è stata per lungo tempo Anna Tatangelo. Proprio quest'ultima avrebbe tanto sperato di convolare a nozze con l'artista che invece avrebbe sempre frenato.

Almeno fino ad ora. Stando a quanto riporta il settimanale Diva e Donna, che ha consultato alcuni amici dell’artista, il 55enne vorrebbe chiedere la mano a Denise. L'ennesima batosta per la Tatangelo che non ha mai nascosto il dolore provato durante la separazione.

Dolore che il cantante avrebbe superato: "Comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono. Oggi sono felice, lo auguro anche a lei. Non provo amarezza, è così che va la vita", ha detto al Corriere della Sera tempo fa. Se infatti D'Alessio è da un po' legato a una nuova persona, lo stesso non si può dire dell'ex. Attualmente la Tatangelo sarebbe ancora single. Il vero amore? Quello per il figlio 11enne Andrea.