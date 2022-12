Ballando, Ema Stokholma e la confessione nella notte: "Lo volevo e lui..."

10 dicembre 2022 a

La relazione nata a Ballando con le Stelle tra Ema Stokholma e Angelo Madonia prosegue a gonfie vele. È la stessa concorrente del talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci a svelare un retroscena sul suo maestro di danza. "Io volevo il sushi - ha scritto su Twitter la conduttrice radiofonica - e Angelo è uscito a mezzanotte per trovarmelo". Poi il commento: "Io così...." con l'aggiunta dell'emoji innamorata.

Solo qualche giorno fa, durante le prove, la coppia è finita per litigare. "Sì, un po' abbiamo litigato - ha fatto sapere Ema sui social -, ma voi come fate a saperlo? Se lui è molto severo? Un po' sì perché comunque in sala ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta rispondo solo 'ok'. Lui mi dice sempre 'avanti, ok?', 'un altro, ok?', 'indietro ok?' ed io dopo un’ora di ok vorrei solo spaccare tutto".

Intanto, c'è un nuovo cambiamento per il palinsesto di viale Mazzini. Cambiamento che coinvolge proprio Ballando: la puntata di sabato 10 dicembre di Ballando con le Stelle non andrà in onda. "Colpa" del match tra Inghilterra e Francia. E la finalissima allora? Stando alle prime indiscrezioni quest'ultima sarà a ridosso della vigilia di Natale, ossia il 23 dicembre.