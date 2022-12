Ilary Blasi e Francesco Totti, scoppia la polemica: "Solo la loro intimità..."

11 dicembre 2022 a

Non si fa che parlare della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti e adesso Alessandro Cecchi Paone, rispondendo a una lettera di una sua lettrice nella rubrica sul settimanale Nuovo Tv, osserva che "il problema è che il grande Totti non gioca a calcio e lei non conduce. Solo la loro intimità fa spettacolo".

Il Capitano, ormai, si sta rifacendo una vita con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi. E mentre la nuova coppia ha deciso di convivere, la Blasi è stata beccata con la sua nuova fiamma, Bastian, imprenditore tedesco con il quale trascorre lunghi e romantici weekend. La domanda posta a Cecchi Paone è: era lui l’amante di cui parlava Totti in una intervista al Corriere della sera? Impossibile dare una risposta. L'unica certezza è che i due hanno preso strade diverse scatenando il gossip più sfrenato.

Insomma, conclude Cecchi Paone, non c'è davvero "nulla di nuovo né di scandaloso" sulla spettacolarizzazione del privato delle celebrità di casa nostra. E questo è quello che sta succedendo a Francesco Totti e Ilary Blasi, che da coppia più amata e invidiata d’Italia, è diventata l’ex coppia più chiacchierata con pagine dedicate ai loro nuovi amori e ai retroscena sulla loro separazione milionaria.