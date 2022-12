Bruganelli, schiaffo ai rosiconi: "Ecco cosa abbiamo costruito io e Paolo"

13 dicembre 2022 a

Sonia Bruganelli torna ad attirare l'attenzione su di sé con nuove dichiarazioni, già chiacchieratissime sul web, a proposito del suo matrimonio, ormai ventennale, con Paolo Bonolis. Da mesi si avvicendano rumors in merito a una presunta crisi tra i due, che hanno dichiarato di vivere in case separate. In queste ore la conduttrice e opinionista del Gf Vip ha messo a tacere queste indiscrezioni postando una foto sui social che mostra la nuora, Candice Hansen, moglie del figlio di Bonolis, Stefano (avuto dalla precedente moglie), con in braccio il suo bambino, Sebastian. "Per chi ancora si chiedesse cosa abbiamo costruito io e Paolo Bonolis insieme, ecco qui… Candice, moglie di Stefano Bonolis, figlio di Paolo, che mi manda questa meravigliosa foto di nostro nipote Sebby. Poi se vi chiedete ancora se io e Paolo dormiamo in camere separate o se viviamo ancora insieme… State pure fermi là": questa la didascalia a corredo della foto.

Il post, però, ha scatenato subito una poggia di critiche, con tantissimi utenti che hanno proprio evidenziato una certa incoerenza da parte dell’opinionista. Chi invece le ha prestato soccorso è stata l’ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano, la quale ha commentato: “Curiosità morbose e inutili”. Anche la giornalista Francesca Barra le ha teso una mano: “Quanta pazienza ci vuole”.

Il rapporto tra Bruganelli e Bonolis non è forse convenzionale, dal momento che i due hanno ammesso di vivere sotto due tetti diversi, lasciando l'opinione pubblica di stucco. Ma in realtà, nonostante questa stranezza, la coppia sembra salda e affiatata più che mai. L'opinionista ci ha tenuto a specificare via social che oggi i figli avuti dal marito dalla sua precedente unione con l'americana Diane Zoeller sono come figli suoi e che non a caso considera come nipoti i loro bambini. La conduttrice ha quindi un ottimo legame con Stefano e Martina Bonolis e con i loro rispettivi partner, segno di una famiglia allargatissima ma unita, che si vuole bene al di là di ogni legame di parentela.