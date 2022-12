Cartabianca, Mauro Corona: "Qatargate? Vi dico chi sono queste persone"

13 dicembre 2022 a

Mauro Corona, in collegamento con Bianca Berlinguer, in apertura della puntata di Cartabianca, su Rai tre, in onda il 13 dicembre, spiazza tutti con la sua semplicità e il suo punto di vista sulla questione del Qatargate che ha travolto il Parlamento europeo e ha coinvolto l'ex euro-deputato del Pd Antonio Panzeri. "La corruzione al Parlamento Europeo? Per cosa? Per avere la barca, la villa e poi? Quando spengono la luce chi sono?", chiede lo scrittore. Che si dà da solo la risposta. "Sono persone normali. C’è quest’idea che oggi le persone importanti debbano avere soldi….".

E poi, nota ancora Mauro Corona, ci sono "migliaia di operai" che "sono morti sottopagati in Qatar. Non bisognerebbe giocare il Mondiale in un Paese che calpesta i diritti umani".

E ancora, ha aggiunto lo scrittore cambiando argomento: "L’inverno è molto duro per chi non ha una casa, penso ai clochard. Io ho un amico che è rimasto per cinque anni per strada… Oggi è rinato, ha rimesso in piedi la sua azienda", racconta Mauro Corona. "Ma lui è riuscito a vivere con 10 euro a settimana, anche senza mendicare". E conclude: "Ci lamentiamo spesso ma dimentichiamo che la vita è stupenda".