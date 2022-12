Emma, rivelazione-choc sulla De Filippi: "Non so cosa sarebbe successo"

15 dicembre 2022 a

Maria De Filippi, il padre, la vita privata e la carriera. Emma Marrone, dopo l'uscita sulla piattaforma streaming di Amazon del docu-film Sbagliata ascendente leone, si confessa in una intervista al settimanale Diva e Donna. Una delle più importanti "sliding doors" della sua vita è stata aperta dalla conduttrice che fin da subito ha creduto in lei quando entrò nello studio di Amici: "Mi ha insegnato tante cose… Lei continua a essere parte della mia vita...".

Se non avesse incontrato Maria, la cantante dice che "se non ci fosse stata quella porta non so che cosa sarebbe successo…". "Sicuramente ho dei disagi che sono molto brava a mascherare… Non mi sento mai al posto giusto nel momento giusto, eppure riesco sempre a cavalcare l’onda…", prosegue. "Diciamo che è un po’ come sono io: un controsenso continuo…".

Rispetto alla sua malattia, continua Emma Marrone, il docu film "racconta momenti molto dolorosi, ma dà anche la speranza alle donne che vogliono avere figli…". In fondo lei non è certo l'unica donna sulla faccia della Terra ad aver perso le ovaie: "Le donne accettano e reagiscono… Ma è importante fare comunicazione e dare informazioni che posso aiutare altre donne con problemi simili al mio…" Il problema è che molte donne non sanno che possono conservare gli ovuli: "Decidere di avere un figlio in una condizione del genere è un atto d’amore, non egoismo come mi è stato detto".