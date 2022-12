Ballando, Selvaggia Lucarelli: "Non è il Donbass", bomba prima della diretta

17 dicembre 2022 a

Selvaggia Lucarelli torna a parlare di Ballando con le Stelle sul suo profilo Instagram. Alla domanda di un follower, che le ha chiesto se sente la mancanza di Roberta Bruzzone nella trasmissione di Rai 1, la giurata ha risposto: "Considero la sua assenza una delle ragioni per cui sono rimasta piuttosto isolata nel programma. Ma amen, è tv non il Donbass".

La giornalista, attraverso le sue Instagram stories, ha risposto in maniera schietta e sincera a molte domande. Rimanendo in tema Ballando, ha rivelato che Guillermo Mariotto dopo le scuse in diretta non ha mai chiarito con lei né si è scusato in privato. Sull’eliminazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli dal talent, invece, a chi l’ha provocata chiedendogli se con un’altra ballerina sarebbe arrivato in finale ha risposto in modo ironico: "Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata”.

A chi le ha chiesto chi tra gli eliminati potrebbe essere ripescato questa sera, la giurata ha risposto: "Senza ombra di dubbio Luisella Costamagna". Quest’ultima, in coppia con Pasquale La Rocca, è stata costretta a lasciare la gara dopo la prima puntata per via di un infortunio. Adesso che ha recuperato, però, potrebbe essere ripescata. Infine, su Simone Di Pasquale, ex maestro e ora commentatore a bordo campo, ha ammesso: "Come detto più volte, ho sempre ritenuto Simone Di Pasquale il più educato e intelligente".