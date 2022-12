Che tempo che fa, Littizzetto sfotte Annunziata: "Caro Babbo Natale..."

19 dicembre 2022 a

Nella letterina a Babbo Natale letta in diretta da Fabio Fazio e Che tempo che fa, su Rai tre, nella puntata del 18 dicembre, Luciana Littizzetto prende in giro Lucia Annunziata per la sua clamorosa gaffe sui mondiali di calcio: "Regala un abbonamento a Tuttosport alla Annunziata, altrimenti crederà per sempre che Donnarumma sia la signora delle pulizie… e Messi una cosa che si fa in chiesa la domenica mattina…", ha ironizzato la comica. A Mezz'ora in più, infatti, nella puntata del 27 novembre, Marco Tardelli aveva detto: "Le squadre importanti devono fare qualcosa, devono avere il coraggio di andare con la fascia in campo. Brasile, Argentina, Germania, Belgio, Inghilterra, ce ne sono tante…". E la giornalista e conduttrice aveva aggiunto: "L’Italia pure". "No l’Italia non c’è, non ci siamo qualificati, il destino ci ha dato una mano e non possiamo protestare", ha quindi osservato Tardelli. E la Annunziata si è presa in giro: "Ah, non c’è. Si capisce che non capisco di calcio. Ridono anche i miei della redazione su questa cosa. Come vedete non si imparano mai le cose che non si studiano bene. Stamattina ho cercato di farmi spiegare in fretta e furia le cose da Marco (Tardelli, ndr), ma si è dimenticato di dirmi che non c’era l’Italia".

La Littizzetto ha poi proseguito: "Regala al ministro Picchetto Frattin l’iscrizione ad un corso di inglese. Cosi quando va a Bruxelles capisce finalmente se lo stanno intervistando o se gli stanno facendo i complimenti". E "facci sapere che fine ha fatto Di Maio. Il fu ministro fu 5 stelle fu abolitore della povertà. Che è sparito dalla circolazione,si è cancellato pure da tutti i social. Qualcuno dice che è diventato una stella del rock". E ancora: "Dona una cravatta storta a Mattarella in modo che forse riesca a metterla dritta…E Regala una copia del Sole 24 ore a Ilary Blasi, così potrà controllare l’andamento delle borse…".