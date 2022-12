Salmo ospite a Sanremo? Cosa diceva nel 2020: scoppia il caso

20 dicembre 2022 a

Sarà Salmo uno degli ospiti speciali della prossima edizione del Festival di Sanremo. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Amadeus in collegamento dal Teatro delle Vittorie di Roma durante il Tg1: "A collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda sarà un numero uno, cioè Salmo". "Posso confermare che ci sarà lo splendido parco galleggiante della nave Costa Smeralda - ha continuato Amadeus - e annuncio che Salmo sarà ospite del festival e si collegherà dalla nave la prima e l'ultima sera, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023".

"Questa notizia farà piacere al pubblico giovane che segue il Festival di Sanremo. Salmo sarà con noi", ha chiosato il conduttore, annunciando così l'ultima grande novità della 73esima edizione del Festival. La notizia della partecipazione del rapper alla kermesse, però, mentre ad alcuni ha fatto piacere, ad altri invece ha fatto storcere un po' il naso. Il motivo? Salmo era già stato invitato come ospite nella città dei Fiori nel 2020 ma il rapper aveva declinato misteriosamente l'invito, spiegando poi le motivazioni del suo forfait sui social.

"Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante, voglio ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio", aveva scritto su Instagram scatenando la polemica tra gli utenti.