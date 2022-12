Oggi è un altro giorno, Lucarelli asfalta Peron in diretta: "Falso"

20 dicembre 2022 a

"Non è stata la giuria a buttarlo fuori, è stato il giudizio popolare, perché la giuria gli ha sempre dato voti altissimi": Samuel Peron lo ha detto nello studio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, riferendosi a Lorenzo Biagiarelli, ex concorrente di Ballando con le Stelle e fidanzato di una giurata del programma, Selvaggia Lucarelli. “Kuzmina è riuscita a fare un ottimo lavoro con Lorenzo e, secondo me, ha dimostrato come sa ballare”, ha continuato Peron, che invece è in gara con Iva Zanicchi.

Selvaggia Lucarelli, il furioso sms in diretta: come gela Serena Bortone

La Lucarelli, però, ha smentito Peron in diretta, mandando un messaggio alla Bortone, che ha letto l'sms in diretta: "Non dici il vero Samuel, Lorenzo è sempre stato bassissimo in classifica ed il pubblico da casa votava pochissimo Iva che però ha preso 4 tesoretti e la card, quindi Lorenzo è fuori perché non è stato salvato dalla giuria, da Erra e Di Vaira al contrario di Iva. A me sta bene ma bisogna essere sinceri”.

A quel punto il ballerino non ha replicato e si è limitato a dire che ricordava che la giuria avesse dato dei voti alti al giovane chef. Selvaggia Lucarelli, però, non si è fermata all'sms in diretta, ma ha smentito il ballerino anche attraverso i social: “Falso, Lorenzo è sempre stato votato bassissimo dalla giuria (30, 31, 32 etc), praticamente sempre verso il fondo della classifica e quasi sempre sotto Iva”.