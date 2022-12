Paolo Fox, l'oroscopo 2023: "Quando cambierà il destino di molti"

19 dicembre 2022 a





In primavera cambierà il destino di molti. Ne è convinto Paolo Fox, astrologo nonché personaggio televisivo famoso da decenni in tutta Italia. Non poteva mancare anche quest’anno il libro di previsioni, che si intitola “Paolo Fox l’Oroscopo 2023”. Un’anticipazione di ciò che attende i vari segni zodiacali è stata pubblicata dal Fatto Quotidiano, che tra l’altro ha ricordato “l’incidente” del 2020.

Oroscopo 2023, Paolo Fox: previsioni segno per segno, chi trema

Paolo Fox aveva infatti previsto un anno “vantaggioso per viaggiare e spostarsi, specialmente nei mesi di gennaio e maggio”. Evidentemente le stelle non avevano visto arrivare il Covid, che ha costretto il mondo intero a un lockdown senza precedenti per far fronte alla pandemia. Su questa previsione sballata di Fox è stata fatta tanta ironia, lui è stato al gioco anche quando è stato pressato sull’argomento durante un’ospitata a Domenica In: “Del Covid chiedete ai virologi, non agli astrologi. Noi parliamo di segni zodiacali, non siamo maghi”.

"In Rai nessuno ne parla". Paolo Fox sparito da tre giorni: gira una voce sull'astrologo dei Fatti vostri

Ma come sarà il 2023 che è ormai alle porte? Paolo Fox si è espresso come al solito su amore, lavoro, forma fisica e vita di coppia. Il nuovo anno vedrà Ariete progettare, Toro recuperare, Gemelli chiarire, Cancro innamorarsi, Leone indeciso, Bilancia rilanciare, Vergine prudente, Scorpione umile, Sagittario passionale, Capricorno paziente, Acquario Irrequieto, Pesci frizzanti.