Ezio Greggio, il dolore a Striscia: "È morto uno di famiglia"

La morte di Lando Buzzanca ha colpito e non poco Ezio Greggio, Enzo Iacchetti e tutto lo staff di Striscia la Notizia. Nel corso dell'ultima puntata, il conduttore ha voluto ricordare l'attore scomparso all'età di 87 anni. Dopo una lunga malattia e soprattutto dopo alcune beghe legali tra la compagna e il figlio, Buzzanca si è spento lasciando un grande vuoto nel mondo del cinema e della tv.

E così Ezio Greggio ha speso parole commoventi per Buzzanca: "Vogliamo dedicare un pensiero a Lando Buzzanca, morto nelle scorse ore, è una notizia che non vorremmo mai dare. Lando era uno di famiglia". Buzzanca infatti era un amico di tutto lo staff di Striscia, da Ricci a Greggio passando per Iacchetti, l'attore ha condiviso un pezzo della sua carriera con il tg satirico.

Ed è proprio questo suo passato con Striscia che Greggio ha voluto ricordare: "Lando era un nostro grande amico che purtroppo è venuto a mancare. Ha condotto Striscia la notizia per ben 54 puntate". Al ricordo si è associato anche Enzo Iacchetti: "Ciao Lando", ha affermato il conduttore di Striscia. Nelle scorse ore anche Iva Zanicchi aveva ricordato Buzzanca all'Adnkronos: "Non stava benissimo ma appena il regista diceva ciak, si rianimava e ridiventava il Lando giovane, forte: è il miracolo degli attori, di tutti i grandi attori". Insomma Buzzanca è andato via circondato dall'affetto di colleghi e amici che lo hanno accompagnato con messaggi e parole in questo suo ultimo viaggio.