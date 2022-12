Domenica In, Venier: "Ho vinto un premio che non pensavo di meritare"

20 dicembre 2022 a

"Un premio così importante forse veramente non me lo merito. Lo dedico a quel pubblico che non mi ha mai lasciato": questo il commento di Mara Venier dopo aver ricevuto il premio Laurentum nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. L’evento si è svolto in presenza per la prima volta dopo due anni di stop a causa del Covid. E la prima vip ad essere premiata è stata proprio la padrona di casa di Domenica In. A raccogliere il suo commento a caldo dopo la premiazione è stata la trasmissione di Alberto Matano, La vita in diretta. La conduttrice veneta, comunque, sarebbe rimasta spiazzata dal riconoscimento ottenuto. Una grande e improvvisa emozione.

La presentatrice ha poi ricevuto l’abbraccio virtuale e i complimenti da parte del padrone di casa de La vita in diretta. Nell'intervista, la Venier è apparsa visibilmente emozionata: “La gente quando mi ferma per strada mi ringrazia e mi dice che le ho tenuto compagnia in quei mesi difficili, per me è una vittoria, è la cosa più bella”, ha detto riferendosi al periodo più complicato della pandemia.

Tra l'altro l'ultima puntata di Domenica In, andata in onda il 18 dicembre, ha raccolto ancora una volta risultati a dir poco straordinari. Tornando al premio, invece, lo scorso anno era stato vinto da Fiorello, mentre in passato era toccato al popolare giornalista Vincenzo Mollica, Piero Angela, Mogol e Gigi Proietti. “Credo di metterci il cuore, l’amore e la passione che tutti noi che facciamo questo lavoro dovremmo avere", ha dichiarato la presentatrice.