Arisa... "mi mostri il seno?": lei risponde così, una foto strepitosa

20 dicembre 2022 a

a

a

Arisa non le manda a dire. In un post su Instagram la cantante chiede ai suoi numerosi fan, se qualcuno volesse sapere qualcosa in particolare. Ed ecco che le battute non attendono ad arrivare. Un utente ha infatti chiesto se l'artista potesse mostrare il seno e la replica è arrivata più ironica che mai. Sotto ai commenti Arisa ha pubblicato lo scatto del suo portapenne proprio a forma di busto femminile. Inutile dire che molti dei suoi seguaci hanno apprezzato l'ironia e il sarcasmo che la contraddistinguono. Proprio qualche giorno fa la cantante è stata oggetto di critiche per alcune foto alquanto audaci.

Arisa, lingerie e pose scandalose: le ultime foto estreme | Guarda

Si tratta di immagini in bianco e nero pubblicate sui social e dove si mostra in lingerie e la si vede in posizioni provocanti. "Finisci a fare film a luci rosse", è stato uno dei commenti. E ancora: "Da cantante a...boh". Poi, in riferimento a un'ammissione che aveva fatto la stessa Arisa tempo addietro: "A quando con Rocco?".

Scatti non nuovi per la cantante, che da mesi ha deciso di non nascondere più il fisico mozzafiato: "Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo, ed è un problema in meno - scriveva sui social tempo fa -. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo".