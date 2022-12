Alessia Marcuzzi, "cosa non ho mai mostrato del mio corpo"

21 dicembre 2022 a

Alessia Marcuzzi si confessa come mai fatto prima d'ora. La conduttrice, ospite di Bull Stop Xmas Show a Roma, ha parlato a Katia Follesa di un suo difetto: le gambe storte. E, finito di raccontare sul palco quanto trascorso in passato, ecco che rompe il silenzio anche sui social: "Ho parlato di un mio difetto su cui venivo presa in giro da ragazzina, tanto da non mettere mai le gonne. Non è stato proprio bullismo, perché non ne ho mai sofferto davvero tanto, era più una presa in giro, ma sicuramente mi ha reso molto insicura e per tanti anni ho portato solo pantaloni".

L'evento della Capitale ha proprio come obiettivo quello di combattere il bullismo, sempre più dilagante. "Ancora adesso io le gambe non le unisco mai davanti alle persone". Nella vita però ci sono cose ben peggiori.

Da qui l'appello a chi soffre: "È stato un momento leggero per far capire a tante persone che sentono un disagio forte, di farlo diventare un punto di forza e fregarsene del giudizio degli altri. Il nostro difetto è la nostra unicità e questo ci rende fuori dal comune". Al suo fianco a Bull Stop Xmas Show anche la Follesa, per l'appunto, e Claudia Gerini. Anche loro hanno invitato giovani e meno giovani a scagliarsi contro il bullismo.