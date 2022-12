Fuga da Ballando? Batosta per Milly Carlucci: chi lascia

21 dicembre 2022 a

Ballando con le Stelle deve fare i conti con un nuovo addio? Può darsi. A lasciarlo intendere Angelo Madonia. Il ballerino in coppia con Ema Stokholma, rispondendo ad alcune domande su Instagram, ha lasciato intendere che non ci sarà nella prossima edizione della trasmissione di Rai 1. "Penso a chiudere bene questa edizione", ha detto sollevando diversi sospetti. Alla domanda se ci sarà l'anno prossimo, Madonia ha infatti replicato: "In verità al momento penso di concludere questa edizione bene cercando di ottenere il meglio insieme ad Ema".

La ragazza ora lo accompagna anche nella vita. "Ho avuto la fortuna di innamorarmi e di conoscere delle persone che ci hanno aiutato ogni giorno. Ballando con le stelle è una grande famiglia che ti rimane nel cuore", ha poi concluso in riferimento all'amore sbocciato con la Stokholma.

In ogni caso i dubbi restano. Che il ballerino segua la scia di Vito Coppola e Raimondo Todaro? Chissà. Intanto i suoi ex colleghi non sono "disoccupati". Il primo ha lasciato il programma per approdare a Strictly Come Dancing, il secondo ad Amici. Ma se con il primo tutto è filato liscio, con Todaro non si può dire lo stesso. La sua uscita ha scatenato la bufera e Milly Carlucci non si è tirata indietro.