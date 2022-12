"Vedetevela voi". Ballando nel caos? Il gelo di Milly Carlucci

22 dicembre 2022 a

Quella di Milly Carlucci a Ballando con le stelle è una figura al di sopra delle parti, una figura che non si schiera: lo ha detto lei stessa in un'intervista al Corriere della Sera. "In questo gioco io sono terza, non tocca a me fare la reprimenda, sono bravi a vedersela tra loro", ha spiegato la conduttrice, rispondendo a una domanda sul "tutti contro Selvaggia Lucarelli". La giurata, infatti, spesso è stata attaccata dai suoi stessi colleghi in giuria. Mariotto, per esempio, l'ha definita "una scimmia". A tal proposito la Carlucci ha detto: "Mariotto ha creato un’immagine molto icastica. Ha un suo modo teatrale. Ma chi siamo in fondo noi? Un gruppo di amici che si sfottono e dicono cose anche sopra le righe ma alla fine sono amici".

Parlando della Lucarelli, invece, ha detto: "Selvaggia si fa indubbiamente notare, ma tutta la giuria è composta da persone con grande carattere ed è quello che ci vuole per fare televisione. C’è una giurata tecnica (Carolyn Smith) e una giuria di opinione fatta di personalità esplosive che con i loro ragionamenti articolati intercettano anche quello che viene detto a casa". Sulla questione Iva Zanicchi e barzellette "volgari", la Carlucci ha voluto prendere le difese della cantante: "Iva è Iva, è una donna straordinaria con un grande senso dello spettacolo, sa molto bene quando deve fermarsi, è istintiva e nello stesso tempo molto razionale, è un ossimoro vivente, conosce bene il pubblico. Ci sta che ricorra a termini non da salotto perché la gente nella vita non parla come nei salotti".

Un accenno, infine, anche a Enrico Montesano, espulso dalla gara dopo aver indossato una maglietta che inneggiava alla XMas: "Quella di Montesano è stata una scelta molto voluta perché è stata l’occasione di avere un artista che ha fatto la storia della tv e del cinema, della tv e del teatro. E durante il programma ci ha portato questo grande valore. Sulle vicende che hanno definito la sua esclusione mi attengo alle scelte fatte dalla Rai".