Fiorello? "Sono inferociti": la protesta, chi vuole farlo saltare

Gli ascolti parlano chiaro: Viva Rai2! è un successo. Eppure non tutti esultano. I residenti della zona di Roma dove Fiorello va in onda tutte le mattine sono letteralmente esausti. "Dalle 6.30 della mattina non si dorme più in via Asiago e via Montello, per il caos creato dalla trasmissione di Fiorello. Gli abitanti sono inferociti ed hanno ragione.

Non si capisce infatti perché la Rai, che ha tanti centri di produzione televisivi, si permetta di chiudere una via e togliere il sonno a chi ci abita", denuncia su Facebook la pagina di Partito Roma Nord. Alcuni degli abitanti non escludono addirittura che il set possa essere "abusivo" in quanto "oscura il cartello che impone la svolta a destra".

Insomma, alla redazione del Tg1 si aggiungono gli abitanti della Capitale. Non è infatti la prima volta che il mattatore deve fare i conti con le proteste. Prima di andare in onda il comico è stato preso di mira dai giornalisti della prima rete. Il motivo? Questione di spazi. La redazione del Tg1 ha protestato per la presenza di Fiorello nella mattina al posto del tiggì della Mattina. Una rivolta che ha portato il comico direttamente su Rai 2.