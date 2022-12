"Infortunio durante le prove". Ballando, il terremoto: chi salta la finalissima

23 dicembre 2022 a

a

a

Non ce l'ha fatta, Gabriel Garko. E a Ballando con le stelle arriva il forfait più doloroso, a poche ore dalla finalissima che decreterà il vincitore del talent vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. L'attore, che ha danzato in coppia con la maestra e coreografa Giada Lini, era da settimane alle prese con problemi fisici legati agli infortuni che lo hanno colpito durante le prove. La star di tante fiction targate Mediaset era considerato tra i papabili per la vittoria, se non il principale favorito.

Iva Zanicchi "presa e portata via". Ballando, rissa-terremoto

I guai fisici, spiega il sito specializzato Davidemaggio.it, che ha sganciato la bomba in anteprima, non impediranno però a Garko di partecipare all'appuntamento con lo show, anche se in maniera forzatamente limitata. "Canterà e poi lascerà il palcoscenico - si legge -. Il suo ritiro rimescola gli equilibri della finale". Come detto, il rischio di assenza era stato ventilato da giorni, anche se nulla nelle ultime ore aveva lasciato presagire la conclusione più mesta. Anche perché l'attore ha sempre dimostrato una feroce determinazione, anche dopo il primo infortunio al braccio che ne aveva messo in discussione la partecipazione a Ballando. Già durante la finale dello scorso venerdì, comunque, qualche campanello d'allarme per la sua performance sul palco "a mezzo servizio" era risuonato tra fan e telespettatori.

"Sapeva i rischi"; l'affondo contro la Lucarelli, scoppia la bufera





A contendersi il successo rimangono così le coppie formate da Ema Stokholma e Angelo Madonia, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Rosanna Banfi e Simone Casula, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Alessandro Egger e Tove Villfor e i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca.