"Il pubblico? Falso". Ballando, caos vincitore: "Cosa dice il regolamento"

Il clima è molto teso dietro le quinte di Ballando con le Stelle. A poche ore dalla finalissima del programma di Rai 1 volano stracci tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. E dopo le parole della prima, è la seconda a rompere il silenzio su Instagram: "Per correttezza, oggi Carolyn ha dichiarato che stasera il vincitore sarà scelto dal pubblico. Questo è semplicemente falso e lei lo sa molto bene". Il motivo? Presto spiegato: "Lei ha ricevuto il regolamento come me e lo ha anche commentato. Votano il pubblico, la giuria e anche gli opinionisti".

La giurata si chiede come la collega possa "inventarsi che voti solo il pubblico stasera". Anzi, non manca di gettare benzina sul fuoco: "Fortuna che è il tecnico". A ridosso della fine dell'edizione 2022, l'opinionista si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Lei stessa ha ammesso di essere "delusa" e di provare un senso di "liberazione" dalla fine del programma.

"L'unica cosa che mi sento di smentire fortemente è che a Ballando siamo tutti amici. O, come sento spesso dire 'siamo una famiglia', a meno che per famiglia non si intenda una famiglia con i suoi tratti disfunzionali", ha ribadito per poi lanciare un'indiscrezione: "Se farò Ballando con le stelle nel 2023? Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per loro sono riconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ragionare sull’accaduto".