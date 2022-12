"Registra le telefonate, non mi fido di lei". Sara Di Vaira ribalta Ballando

23 dicembre 2022 a

"Non le risponderà mai al telefono". Sara Di Vaira sgancia l'accusa più velenosa contro Selvaggia Lucarelli. La ballerina e coreografa di Ballando con le stelle poche ore prima della finalissima del talenta vip di Rai 1 condotto da Milly Carlucci si è tolta più di un sassolino dalle scarpe andando ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Insieme a lei, altri due protagonisti dello show danzereccio, i giudici Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Tutti, in qualche modo, critici con la collega Selvaggia. Ma la più feroce è stata senza ombra di dubbio la Di Vaira.

"Io non mi fido a chiamarla perché lei registra le telefonate. Io gli altri giudici li ho sempre chiamati e ho anche avuto confronti accesi ma mi fidavo. Con lei il confronto non è alla pari perché la chiami e poi ti ritrovi sui social. Non le risponderà mai al telefono". Boom. E quando si parla di Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato della Lucarelli eliminato tra mille polemiche della stessa giurata, la situazione se possibile si fa ancora più bollente.

"C’era un plotone d’esecuzione ad aspettarmi", ha accusato la blogger e giornalista. "Il plotone d’esecuzione non c’era - ha ribattuto Zazzaroni - perché non ci mettiamo d’accordo su cosa dire. Arriviamo alle sette e mezza di sera e poi in puntata si va di naturalezza". E Mariotto ha ironizzato con un pizzico di perfidia: "Ma è sua mamma?". Tutti concordano sulle qualità in pista dello chef, contestandogli però poca personalità. E alla fine, Zazzaroni e Mariotto svelano il segreto del successo di questa edizione di Ballando: "Iva Zanicchi". Il colpo più basso alla Lucarelli.