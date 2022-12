Luisella Costamagna sbrana Selvaggia Lucarelli: "Rispetto"

23 dicembre 2022 a

Il tango argentino di Luisella Costamagna manda in delirio il pubblico in sala a Ballando con le stelle, su Rai 1. "E' la prima volta che ho sentito un boato alla fine dell'esibizione", esulta Milly Carlucci. Ma Selvaggia Lucarelli accende nuovamente la polemica e dalla platea piovono fischi e buuu al suo indirizzo. E' la prima, clamorosa polemica della finalissima.

La performance della giornalista, ripescata, e Pasquale La Rocca conquista tutti. "Fantastica, una grandissima intesa. La migliore performance che ho visto a Ballando", si complimenta la giurata Carolyn Smith. "Ma che hai fatto alla caviglia? Per due settimane non riesci a camminare, poi salti, balli... Detto questo, è un ballo fa finalissima", scherza un po' malizioso Fabio Canino. "Il ballo che più mi ha emozionato in 15 anni, tu hai saputo trarre il meglio da lei", sono le parole di Ivan Zazzaroni. E' una pioggia di 10 dalla giuria, mentre la Lucarelli dà 7. Motivo? Questo giudizio.

"C'è un lungo discorso da fare, per favore parlo in italiano e non fraintendetemi", esordisce Selvaggia provando gli "ohhhh" di protesta del pubblico. "Ragazzi per favore. Pasquale, quante edizioni di Ballando hai vinto in giro per l'Europa dal 2019?". Risposta di La Rocca: "Tre su tre". "Dal punto di vista statistico è impossibile che tu abbia avuto sempre la migliore ballerina - continua Selvaggia -. Luisella è molto brava ma qui c'è una marcia in più che arriva da Pasquale, sei come una macchina truccata. Non dovresti nemmeno competere. Luisella, non prenderla sul personale. Lui ha carisma, sorriso, capacità di trarre il meglio dalle sue ballerine".

Quindi la sottolineatura, velenosa, sulla Costamagna: "Lei si è fatta una esibizione, poi si infortuna, poi fa 4 o 5 puntate seduta, poi sta 4 o 5 fuori e arriva bella fresca in semifinale e poi in finale. E' giusto tutto questo? Garko si è fatto 11 gare e si è infortunato, lei è stata ferma due mesi e tutto questo è ingiusto per gli altri concorrenti. Ha ballato tre puntate, tre". L'ex conduttrice di Agorà fa buon viso a cattivo gioco, ma replica secca: "Vorrei solo rispetto, noi non ci siamo riposati. C'è stato un infortunio". E i telespettatori sono con lei.