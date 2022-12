Ballando, Biagiarelli "non si presenta": vaffa alla Carlucci, esplode il caso

24 dicembre 2022 a

a

a

Non poteva che finire con un giallo l'edizione più tormentata di Ballando con le stelle. Il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, lo chef Lorenzo Biagiarelli, non si è presentato per la finalissima dello show condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Non è dato sapere al momento le ragioni di questa scelta: impedimento personale o decisione polemica nei confronti dello spettacolo. Di sicuro, l'imbarazzo in sala è stato palpabile, soprattutto perché la Carlucci ha rivolto un saluto a tutti i concorrenti eliminati, compreso lo squalificato Enrico Montesano, glissando invece su Biagiarelli e i motivi del suo forfait.

"E' giusto tutto questo?". E la Costamagna sbrana Selvaggia Lucarelli: "Rispetto"





Biagiarelli, eliminato alla quinta puntata in coppia con Anastasia Kuzmina, non è stato ripescato. Ai due sono stati preferiti Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, che poi hanno vinto generando ulteriori polemiche. Selvaggia ha definito il ballerino "una macchina truccata", praticamente in grado di far vincere chiunque. Ha poi contestato la decisione di ripescare la Costamagna, a lungo infortunata: "Ha ballato tre sere. Secondo voi questa cosa è giusta?", ha contestato la giurata.

Addio Ballando? Selvaggia Lucarelli, terremoto a poche ore dalla finalissima

Su Instagram, indicativa una story della Luarelli subito dopo la finale, una clip che raccoglie tutte "le gentilezze" rivolte dai colleghi giurati al suo fidanzato. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Chiarissima, come le parole d'amore per Biagiarelli: "Peccato solo che non sia uscito per quello che è davvero. Questa cosa in effetti mi dispiace. Perché lui è una persona davvero speciale, è generoso, curioso e molto intelligente. E anche nel ballo e canto non è niente male".