Morto Claudio Donat Cattin: il lutto che colpisce Porta a Porta e la Rai

Lutto per il giornalismo e la televisione italiani. E' morto a 79 anni Claudio Donat Cattin, stimatissimo autore televisivo e coordinatore di diversi programmi Rai. Aveva lavorato con Bruno Vespa a Porta a Porta ed era stato co-fondatore del programma nel 1996. Aveva iniziato la carriera giornalistica alla Gazzetta del popolo di Torino, prima come cronista di nera e poi di bianca. In seguito era approdato in Rai. Figlio di Carlo Donat-Cattin, personalità storica della Dc scomparso nel 1991, Claudio era presidente della Fondazione Carlo Donat Cattin. Suo fratello Marco Donat-Cattin aveva avuto un passato da terrorista ed era stato nelle fila di Prima linea, prima di morire nel 1988 travolto da un'auto mentre, sceso dalla sua vettura, stava segnalando alle macchine che sopraggiungevano di fermarsi per evitare un incidente.

"Un omo di grande cultura e umanità sempre vicino alla Cisl - lo ha ricordato Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, su Twitter -. Esprimiamo il nostro commosso cordoglio e siamo vicini alla sua famiglia in questo momento di grande dolore". "Addio a Claudio Donat Cattin, figlio del nostro leader Carlo e alto dirigente Rai - scrive sui social Gianfranco Rotondi -. Onoró il padre con discrezione, presiedendo la fondazione a lui dedicata, ma ebbe sempre luce propria in ruoli professionali di primissimo piano".