Ballando, Mariotto distrugge Selvaggia: "Odia le donne. Abbiamo una chat, e..."

Quello che pensano Selvaggia Lucarelli e Luisella Costamagna ormai è noto. Ora però a rompere il silenzio è un altro giurato di Ballando con le Stelle: Guillermo Mariotto. È lui a svelare i retroscena del talent di Rai 1 che quest'anno ha fatto incetta di polemiche. Tutto, confessa, "è spontaneo, ma fa parte dello show. La raccomandazione che mi fanno sempre gli autori è una: fai come faresti. Lo sanno che la spontaneità è irraggiungibile attraverso il controllo. Selvaggia ha la fissa del mandante, del complotto, ma perché vive molto sui social, un mondo fatto di hater, cospiratori e congiure... Noi abbiamo una chat della giuria e lei il giorno dopo scherzava; parlavamo degli ascolti ed era felice; la sera prima si era pure vestita di viola per indispettirci: vedi che il viola porta bene?, mi ha detto".

Nessuno screzio tra colleghi. Anzi, la Lucarelli - ammette sulle colonne del Corriere della Sera - "mi sta simpatica da morire". Però, "per quanto sia abituata ai giudizi, lei si arrabbia quando la gente risponde a tono alle sue certezze. È del leone, vive con l'idea di cercare d governare il mondo, ma non funziona così". Anche la presenza del fidanzato Lorenzo Biagiarelli sarebbe stata da gestire diversamente.

"Non avrei mai immaginato che l'avrebbe gestita così - prosegue -, pensavo si sarebbe comportata in modo opposto perché sa come funzionano la tv e il pubblico. Il conflitto di interessi andava gestito meglio, con più furbizia: doveva essere lei ad attaccare il suo fidanzato come una iena. Sarebbe stato più divertente e lui avrebbe proseguito la gara: diventava il martire, sarebbe stato pazzesco. Il pubblico per essere contro Selvaggia avrebbe salvato lui. Io lo dico sempre a chi massacro: lo zero è un faro che vi illumina, arrabbiatevi pubblicamente ma siate felici perché la gente vi voterà perché mi odia". Allora, cosa c'è davvero dietro le liti tra la Lucarelli e la vincitrice? "Selvaggia si batte per le - giuste - crociate a favore delle donne ma le detesta tutte; se sono amate le deve odiare, è fatta così, è leone: si fa come dico io e solo io ho ragione".