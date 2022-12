Michelle Hunziker, "tutto sbrandellato": brutto imprevisto in montagna

30 dicembre 2022 a

a

a

Solo relax per Michelle Hunziker, che sta trascorrendo questi ultimi giorni di vacanza in montagna con degli amici. Con lei la compagna di sempre Serena Autieri. La conduttrice, però, non perde l’occasione per mostrare i prodotti della sua azienda di cosmetici sui social. E proprio durante la registrazione di una breve storia su Instagram è accaduto un imprevisto. La showgirl svizzera, infatti, non poteva credere ai suoi occhi quando ha visto in che condizioni avevano ridotto il soggiorno i suoi tre cani: "Cosa avete fatto, cos’è quello sbrandellamento, ero andata a fare una storia fuori e in due minuti avete sbrandellato tutto, ma stiamo scherzando!”.

"Tutto l'anno". Striscia la Notizia stravolta? La richiesta ad Antonio Ricci

Alla fine la Hunziker ha definito i suoi tre cagnolini come una "banda improbabile di cani improbabili”. Dopo il piccolo imprevisto, la conduttrice si è concessa un lungo massaggio rilassante con la Autieri. “In catalessi di relax”, ha commentato su Instagram, mentre riprendeva l’amica e la stanza con luci soffuse e candele. Ad attenderle Tomaso Trussardi e il marito dell'attrice. Pare infatti che alla fuga in montagna abbia partecipato anche l'ex della conduttrice.

"Per la mia salute mentale": la scelta drastica di Aurora Ramazzotti

Il fatto che Hunziker e Trussardi siano insieme in questo momento alimenta ancora di più le voci sul ritorno di fiamma. La coppia, però, non ha ancora ufficializzato nulla. Nel frattempo, la conduttrice è in trepidante attesa per la nascita del suo primo nipotino. Il parto della figlia, Aurora Ramazzotti, è previsto per la prossima primavera.