Elisabetta Gregoraci, il “pizzino” dal Kenya con Briatore: “Eventi allarmanti”

Dopo il Natale, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore passeranno anche il Capodanno insieme. Nulla di strano, i due sono sempre rimasti uniti per il figlio Nathan Falco, con cui stanno trascorrendo questi ultimi giorni del 2022 in Kenya. La showgirl vivrà quindi in Africa il passaggio al nuovo anno, circondata dagli affetti più cari. Intervistata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, la Gregoraci ha confidato alcuni desideri per il 2023.

Non solo, perché si è espressa su una questione molto delicata: la guerra in Ucraina, che è sentita da tutti, specialmente in Europa. “Auguro che il 2023 porti tanta serenità e la fine della guerra - ha dichiarato la showgirl di Soverato - visto che da tre anni si susseguono eventi allarmanti che non hanno dato tregua alla popolazione e non è giusto”. Il riferimento è anche al Covid, con la pandemia che ha messo in ginocchio anche l’Italia tra il 2020 e il 2021: adesso ne siamo usciti, anche se resta un po’ di preoccupazione per il virus che puntualmente ritorna a dare fastidio.

Nel frattempo la Gregoraci si sta godendo insieme alla famiglia le giornate felici, spensierate e di puro relax in Kenya. La struttura in cui alloggia è situata sulle spiagge bianche nel Parco Nazionale Marino protetto di Malindi ed è dotata di tutti i comfort: un ottimo modo per salutare il 2022 e festeggiare l’arrivo del nuovo anno.