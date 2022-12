Mara Venier, la confessione di Platinette: "Vi dico io com'è davvero"

31 dicembre 2022 a

a

a

"Mara è come un vigile, è bravissima a dirigere il traffico di ospiti e di parole grazie anche a quella che è una sua caratteristica distintiva, cioè non le manda a dire a nessuno ed esprime tutto ciò che pensa senza alcuna esitazione”: lo scrive Platinette nella sua rubrica "La Tv che vedo” sul settimanale DiPiù. Poi aggiunge: "C’è chi ha giudicato Mara bizzosa, lunatica e priva di bei modi, ma posso assicurare che non è assolutamente così".

"Mio marito era nero": la confessione (pesante) di Mara Venier

“Ha un temperamento assolutamente vitale, privo di filtri. Benché il lavoro la possa stressare, dopo aver affrontato qualsiasi problema difficile, fa sempre una sonora risata”, ha dichiarato Platinette sulla conduttrice. Che, tra l'altro, anche nella stagione tv 2022/23 sta ottenendo grandi ascolti tutte le domeniche. "È contagioso il buonumore della Venier che, con il suo sorriso, riesce a dissolvere velocemente anche le nubi più dense", ha scritto Platinette.

Orietta Berti ora vuota il sacco: "Cosa è successo mentre ero a Sanremo"

La Venier è alla guida di Domenica In per la quattordicesima volta. A tal proposito Platinette, nell’articolo a lei dedicato, ha sottolineato che ha battuto il record di Pippo Baudo, al timone di tredici edizioni. “Uno dei punti di forza che contraddistinguono da sempre Mara è la sua versatilità, grazie alla quale riesce a destreggiarsi benissimo nei continui cambi di registro che il programma che conduce le impone”, ha chiosato.