Lorenzo Biagiarelli colpito dal gesto della Lucarelli: "Per ora una figata"

Un capodanno sereno e con voglia di far festa. Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli allo scoccare della mezzanotte in Nepal hanno condiviso sui social un selfie per augurare ai propri fan un buon 2023. A scrivere il post è stato lo stesso chef ed ex concorrente di Ballando con le Stelle: "Qui siamo quattro ore e tre quarti avanti, che strano fuso orario, e quindi è già l'una passata e siamo già nel 2023. Vi auguro che anche il vostro cominci come il mio, con una donna bellissima che mi indica come se dicesse di nuovo, per l'ottavo anno di fila, anche quest'anno scelgo te. Al momento quindi sembra una gran figata. Buon anno nuovo a tutti da me e Selvaggia Lucarelli".

Insomma Biagiarelli ha voluto sottolineare con un post il legame solido con la Lucarelli che ormai va avanti da otto anni. I due sono una coppia molto affiatata e spesso la Lucarelli viaggia con Biagiarelli in giro per il mondo seguendo le sue rotte enogastronomiche.

Biagiarelli infatti sui social racconta sempre in modo dettagliato i piatti che scopre in Paesi lontani e spesso indica anche la ricetta per prepararli. E questo 2023 a quanto pare comincia dal Nepal. Dove sarà la prossima avventura?