Rosanna Banfi, siluro su Ballando: "Noi mai apparsi. Forse..."

Tanto garbata e simpatica in trasmissione, quanto furiosa dopo. Rosanna Banfi, figlia del grande Lino, non è tenera nei confronti di Ballando con le stelle. Pur arrivata in finale, l'attrice si è lamentata per la scarsa considerazione avuta, sovrastata dalle polemiche sulla vittoria di Luisella Costamagna, le recriminazioni di Alessandro Egger, la storia d'amore di Ema Stokholma, il messaggio di Alex Di Giorgio, le barzellette (e gli insulti) di Iva Zanicchi. Per non parlare della faida tra i membri della giuria, con le accuse incrociate tra Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

"Mi fa piacere leggere commenti, difese e celebrazioni delle coppie arrivate in finale all’ultima puntata di Ballando e notare con stupore che Simone ed io non appariamo mai… Ma l’abbiamo fatta sta finale Simone Casula? Forse no", si sfoga su Instagram con un misto di ironia e amarezza, tirando in ballo il suo maestro, coreografo e partner sulla scena. Pur apprezzatissima per gli sforzi e la qualità delle sue performance e per la capacità di mettersi a nudo (commuovendosi, anche, quando ha parlato della malattia della madre e della sua personale lotta contro il tumore al seno), la figlia di Lino Banfi è stata effettivamente "oscurata" nel momento più importante.

Per Selvaggia Lucarelli, che in gara si è scontrata più volte con Egger e Zanicchi, per finire con i fuochi d'artificio nella finalissima con la Costamagna, la Banfi ha parole dolci: "Dice sempre la verità e con noi è stata sempre onesta nello spronarci quando serviva e nello spendere belle parole per entrambi". Poi però la punzecchia: "Se ci avesse votato in finale sarebbe stato meglio però".