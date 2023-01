Mara Venier dopo il Covid: "Ecco come ho iniziato l'anno..."

02 gennaio 2023 a

Dopo il Covid e le puntate natalizie di Domenica in, Mara Venier ha cominciato l'anno nel migliore dei modi, come ha confessato la stessa conduttrice in una Instagram Stories: "Cominciare l’anno con Iaio che dorme nel letto con nonna è fantastico". Zia Mara ha quindi mostrato sui social una foto del nipote Claudio, figlio di Paolo Capponi e Isabella Peretti, sul suo lettone. La Venier è diventata nonna per la seconda volta a distanza di quindici anni dalla nascita di Giulio Longari, figlio di Elisabetta Ferracini. E proprio la nascita del piccolo Claudio le ha permesso di superare la perdita della madre.

Non solo. Mara Venier ha anche finalmente potuto riabbracciare il marito Nicola Carraro, tornato da Santo Domingo per trascorrere le feste con lei, anche se la positività della conduttrice al Covid ha comportato dei problemi. E ha poi ospitato in casa tutti i suoi cari e gli amici più stretti per Capodanno. Sulla sua ormai famosissima terrazza romana c'era anche Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta, suo grande amico, con il marito Riccardo Mannino. Proprio alla coppia la conduttrice ha dedicato nell’ultima puntata di Domenica in un video emozionante che riprendeva il loro splendido matrimonio.