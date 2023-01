Flavio Briatore, capodanno da dimenticare: Gregoraci esce allo scoperto

02 gennaio 2023 a

a

a

Dopo il gossip insistente sulla loro relazione, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno deciso di venire allo scoperto. La soubrette e l’imprenditore hanno condiviso delle storie su Instagram in cui si taggano a vicenda. A compiere il primo passo è stata l’ex moglie di Flavio Briatore, postando una foto di Dubai e menzionando proprio il nuovo fidanzato. Fratini, poi, ha ricondiviso quella immagine nel suo account personale. Successivamente la showgirl ha postato un altro scatto in cui si vede la sua mano in primo piano.

“Eventi allarmanti”: Elisabetta Gregoraci, il “pizzino” dal Kenya con Briatore

Nella foto in cui riprende la propria mano, non è passato inosservato l'anello con zaffiro blu che la Gregoraci sfoggia. A corredo la frase “happy”, con tanto di cuore e il nome di Giulio Fratini. Dopo la vacanza dello scorso novembre a Istanbul, la Gregoraci e Fratini hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax a Dubai. La loro relazione, insomma, sembra diventare sempre più seria, mese dopo mese.

In una recente intervista a Verissimo, l’ex concorrente del GfVip aveva spiegato di non voler parlare apertamente del suo legame con Fratini per una questione di scaramanzia, Ora, però, con questi piccoli gesti social sembra aver cambiato idea. Lui, classe 1992, è un giovane manager appassionato di orologi di lusso. Nel suo lavoro si è distinto in diversi settori come: bioenergia, energie rinnovabili, hotel di lusso e abbigliamento.