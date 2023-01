Luisella Costamagna, il suo compagno zittito dalla Bortone: imbarazzo totale

02 gennaio 2023 a

Debutto con gaffe in tv per Dario Buzzolan, compagno di Luisella Costamagna. Lo scrittore che non è mai andato in nessuna trasmissione è stato ospite di Serena Bortone nell'ultima puntata di Oggi è un altro giorno su Rai Uno. La vincitrice di Ballando con le stelle è rimasta di sasso quando lo ha visto entrare in studio visto che non la aveva mai nemmeno accompagnata al talent di Milly Carlucci. "Quindi è la prima volta che vede Guillermo Mariotto?”, gli ha chiesto la Bortone. E qui Buzzolan ha fatto uno scivolone: "Mariotto? Ci siamo già visti, ci siamo incrociati anni fa ad una sfilata di Gattinoni dove…".

E qui si ferma perché la Bortone gli fa capire che non avrebbe dovuto pronunciare “Gattinoni”. E infatti Buzzolan si corregge: "Ah, non dovevo citarlo. Allora ci siamo incrociati a una sfilata… ". "Di uno stilista", ha finito la frase la conduttrice.

Poi Buzzolan e la Costamagna hanno parlato della loro storia d'amore: "Lui è il mio scoglio, sono affettivamente monogama", dice lei. E lui prosegue, romanticissimo: "Lei è il mio mare, che è sempre in movimento: ogni tanto grandi onde sommergono lo scoglio, ogni tanto calma placida che ti rilassa, che ti pacifica, ma tu rimani sempre lo scoglio”.