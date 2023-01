Ballando "pilotato": il video che fa godere la Lucarelli

02 gennaio 2023 a

"Quest'anno dalla giuria, a chi era seduto ai tavoli di fronte, alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta 'scaldato' da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi": Selvaggia Lucarelli lo ha detto qualche giorno fa a Renato Franco che l'ha intervistata per il Corriere della Sera, subito dopo la finalissima di Ballando con le Stelle. La giornalista, insomma, ha spiegato come qualcuno incitasse il pubblico a reagire negativamente alle sue parole, con fischi e urla di disapprovazione. Ora, un video che sta circolando su Twitter e a cui lei ha messo "mi piace", sembra darle piena ragione.

Nel video in questione, condiviso da una Fanpage della Lucarelli, si vedono Guillermo Mariotto, giurato di Ballando, e Luisella Costamagna, vincitrice del talent, che a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone difendono il pubblico: "Una delle mie più grandi scoperte fin dalla prima puntata, questo pubblico che è una presenza, è l'altro giurato. Erano reali sia i buu sia gli applausi", ha detto la conduttrice di Agorà. Mariotto invece: "E quel pubblico cambia ogni volta".

Nello stesso video, però, si vedono anche delle persone che incitano il pubblico a Ballando con le Stelle. Persone che, rivolgendosi agli spettatori in sala, fanno il gesto "No" con le mani oppure invitano tutti ad applaudire in un preciso momento. Proprio nell'ultima puntata del talent, tra l'altro, di fronte agli ennesimi fischi, la Lucarelli ha sbottato: "Ragazzi, se volete io vado a casa. Questo teatrino è diventato stucchevole".