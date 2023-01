Mara Venier, Capodanno col botto: dopo Domenica In...

02 gennaio 2023 a

a

a

Avvantaggiata dalla scarsa concorrenza degli altri canali, Mara Venier ha iniziato il 2023 con il botto. La diretta del primo gennaio di Domenica In ha infatti fatto il pieno di ascolti su Rai1, sfiorando i 3 milioni di telespettatori con uno share medio del 23%. Ancora una volta la Venier è riuscita a proporsi come punto di riferimento degli italiani, e in particolare delle famiglie, nel primo pomeriggio domenicale.

"Niente sesso". Mara Venier, gaffe a microfono aperto: cosa le scappa sul marito

Tra l’altro la conduttrice veneta non si è praticamente mai fermata in queste feste, visto che è andata in onda sia il giorno di Natale che il primo dell’anno. D’altronde le sue “ferie” erano state anticipate a novembre, quando si è concessa una vacanza a New York con amici e parenti per lasciare spazio ai mondiali di calcio. Prima di Natale c’è stata un po’ di paura per la positività al Covid riscontrata dalla Venier, che per fortuna è riuscita a negativizzarsi proprio a ridosso della vigilia.

Mara Venier in lacrime: chi non si aspettava di vedere in studio

Il nuovo anno è invece iniziato nel migliore dei modi per la conduttrice, non solo dal punto di vista lavorativo ma anche familiare: su Instagram ha mostrato una foto del nipote Claudio sul suo lettone, mentre guarda il tablet. “Cominciare l’anno con Iamo che dorme nel letto con nonna è fantastico”, ha scritto la Venier, che come sempre dà grandissima importanza agli affetti familiari.