Signorini nella bufera, scoppia la lite in diretta: "Come una tr..."

Francesco Fredella 03 gennaio 2023 a

a

a

Il caso Edoardo-Antonella al centro del Grande Fratello vip. E si alza un polverone. Non mancano critiche perché in prima serata si consuma uno scontro senza precedenti. Nel mirino delle critiche di una parte del web finisce anche Alfonso Signorini nello scontro tra Fiordelisi e Donnamaria. I due, che hanno vissuto momenti d'oro nella casa, adesso sono ai ferri corti: non si parlano, restano in silenzio. Ma perché la rete ce l'ha, adesso, con Signorini? Pare che il conduttore abbia mandato in onda solo le clip che colpevolizzano Edoardo. Sarà realmente così?

Colpo di scena: Patrizia Rossetti lascia il Gf Vip, confessione drammatica in diretta



Intanto, l’ex schermitrice si è scontrata con Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. Intanto, Antonella non riesce a trovare un po' di serenità nella casa e lo scontro è inevitabile. Il confronto tra Antonella e Edoardo fa scoppiare le scintille. "Con Antonella non parlo da tre giorni, proprio perché non accetto queste cose che fa. Mi ha chiesto in un biglietto: ‘smettila di difendermi'", ha spiegato inizialmente Donnamaria. "Per me quando una persona manca di rispetto la storia finisce. Mi ha dato fastidio che lui ha sempre fatto gruppo con queste persone con cui discuto", afferma Antonella quando parla di quello che è successo.

Il gesto estremo del padre della Fiordelisi: terremoto al Grande Fratello



Ma la Fiordelisi è un fiume in piena e parla anche di una mossa fatta da Oriana che si sarebbe lasciata andare con Donnamaria. Ovviamente tutto per scherzare. Nulla di più. Signorini chiede a Edoardo di intervenire: "Hai lavorato a Forum per anni saprai giusto quando intervenire". Il concorrente interviene. "Ieri ho detto una cosa, ho espresso un desiderio: io spero che domani in puntata vedrà la clip di tutte le cose sbagliate che ha fatto lei e si renda conto di una cosa che ha sbagliato e mi chiede scusa. Io speravo che mi dicesse ‘Edo ti chiedo scusa per questa cosa che ho fatto", dice.

Donnamaria, però, probabilmente in un momento di rabbia, si è lasciato andare a frasi molto tristi: "Sto schifo, mamma che schifo, meno male che l’hanno visto tutti lo schifo che fa. Per me è vomito, è catarro per me e diarrea. Io sto male perché mi fa vomitare Antonella. Tutto è lecito perché mi fa venire il vomito. Ballava come una tr*** con Andrea". Lui si giustifica dicendo che il riferimento era al modo di fare di Antonella e non alla sua persona.

Signorini fa continuare questo confronto. E Donnamaria sembra abbastanza stufo ma deve andare avanti ugualmente. Non può sottrarsi. Così, chiede di spiegare la sua versione dei fatti. “Mai parlato fino a ora”, dice Signorini. La storia tra Donnamaria e Antonella è arrivata al capolinea, definitivamente.