Ilary Blasi, foto misteriose: grosso sospetto su Bastian

Il matrimonio con Francesco Totti è ormai concluso, ma Ilary Blasi continua a essere al centro del gossip. Anzi, da quando si sono separati la conduttrice e l’ex calciatore sono ancora più attenzionati: discorso che vale ancora di più per questo periodo di feste. Dopo aver passato il Natale in famiglia, per il Capodanno la Blasi ha scelto di volare in Thailandia: si presume che sia in compagnia del nuovo compagno Bastian Muller.

Non c’è però alcuna prova fotografica, al punto che Dagospia si interroga: “Dove sta Bastian? Ilary Blasi posta su Instagram foto e video dell’ultimo dell’anno trascorso a Bangkok. E si mostra ammiccante, con la pancia scoperta e gli addominali in bella vista. Con lei c’è anche il nuovo compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, che nelle immagini però non compare mai”. Di certo si nota una Blasi in grande spolvero dal punto di vista fisico…

Prima di Natale la conduttrice aveva trascorso qualche giorno sulla neve in compagnia dell’imprenditore tedesco, insieme alla figlia più piccola Isabel e all’amica Michelle Hunziker. A St. Moritz la Blasi era apparsa felice e infatuata del suo nuovo compagno: vedremo come si evolverà questa storia, nel frattempo la relazione tra Totti e Noemi Bocchi procede spedita.