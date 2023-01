Lorella Cuccarini, siluro pesante: "Si è tappata la bocca"

04 gennaio 2023 a

a

a

Lorella Cuccarini da 31 anni è sposata con Silvio Testi, con il quale ha avuto quattro figli. Ma "quando ci dipingono come la famiglia del Mulino bianco, mi viene un po' da ridere", dice in una intervista a Il Corriere della Sera. "La famiglia perfetta non esiste. I momenti difficili ci sono stati, ma abbiamo sempre cercato di superare insieme l'impatto delle crisi personali di ognuno di noi". Il segreto, prosegue la conduttrice e ballerina "è cercare sempre di tamponare, da una parte e dall'altra. Essere di supporto, ma anche non creare ingerenze".

"Chi affianca Amadeus". Sanremo: ecco l'indiscrezione sulle ultime co-conduttrici

Lei e il marito infatti sono diversi: lui "ha un approccio molto diverso dal mio. Io sono una che tira fuori quello che prova, affronto le cose di petto. Anche insieme, perché penso che i pesi condivisi diventino più leggeri. Ma Silvio non è come me: ha bisogno dei suoi spazi, dei suoi silenzi", spiega la Cuccarini. "Se tu questa cosa non la comprendi rischi di non valorizzare la persona che ami. Quindi io rispetto quei momenti di silenzio che fanno parte del suo carattere come lui rispetta il mio modo vulcanico di fare le cose".

"Non mi sono più ripresa". Paola Caruso in ospedale: il dramma privato

E a proposito dell'agire di pancia, Lorella Cuccarini ha commentato su Instagram con delle faccine che si tappano la bocca le parole di Heather Parisi dette in tv da Cristiano Malgioglio: "Mi faceva molto sorridere sentire che siamo sempre in contatto quando sono stata anche bloccata da lei, sui social. Detto questo, io contro Heather non ho niente, anche se l'epilogo del nostro programma, Nemica amatissima, è stato diverso da come speravo... Insomma, anche se ero dispiaciuta per come ci eravamo lasciate e anche se non ci sono stati più rapporti, per me rimane la stima per una professionista che ho sempre apprezzato. Però, ecco, da allora non ci siamo più sentite. Non ho visto la trasmissione, quindi forse anche lei era sarcastica".