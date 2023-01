Belen Rodriguez rivela: "Perché Stefano mi ha lasciata due volte"

Francesco Fredella 04 gennaio 2023 a

Come le montagne russe: l'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nel tempo, ha avuto alti e bassi. Tira e molla, alla fine ha trionfato l'amore e i due beniamini della tv sono tornati insieme. Adesso Belen si racconta in una lunga intervista rilasciata al settimanale F in cui ripercorre quella storia d'amore iniziata nel 2012 e ricominciata, per la seconda volta, a dicembre 2021. "Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai, te lo ritrovi sempre davanti”, dice la conduttrice de Le Iene. "Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere".

A De Martino, in questi anni, non è mancato il successo. Dopo Amici è tornato in tv in veste di conduttore, laureandosi a pieni voti (ha sempre detto di volersi ispirare al grande Renzo Arbore). "Ha sempre avuto questo carisma, questa verve pazzesca: se ho scelto lui, quando avrei potuto stare con chiunque, qualcosa avevo visto. Ma la vita con un ballerino non è facile: c’è tanto egocentrismo, poche soddisfazioni personali, guadagni inferiori. All’inizio, quando non aveva i mezzi per realizzare i suoi progetti, sono stata sicuramente il suo muro portante. E comunque l’ho sempre sostenuto tantissimo”, racconta.

Ma la domanda da cento milioni di dollari resta legata al motivo del loro addio: perché si sono lasciati? "In certi momenti potrebbe essere successo, per esempio quando è nato Santi mi sono fatta aiutare tanto da mia madre. Ma se parliamo di pranzi e cene, a mio marito piace tantissimo stare insieme: Stefano è di Napoli. Per il resto ognuno sta a casa sua, loro sono sempre stati molto rispettosi della mia vita. Non si sono mai intromessi nelle mie scelte sentimentali. Naturalmente, avendo con mia madre un certo dialogo, anche profondo e passionale, ci siamo detti delle cose”, dice Belen a F.