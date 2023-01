Salt Bae travolto dagli insulti: quanto si fa dare per tagliare la carne

04 gennaio 2023 a

a

a

Ancora polemiche sul ristoratore turco Salt Bae che al termine del Mondiale in Qatar aveva invaso il campo per alzare la coppa accanto ai giocatori dell’Argentina (le immagini hanno fatto il giro del mondo). Un suo fan/cliente ha infatti denunciato un comportamento "poco rispettoso" dell’imprenditore, proprietario della celebre catena di steakhouse Nusr-Et.

L'uomo ha raccontato sui social che dopo aver speso 600 dollari in uno dei ristoranti della sua catena (prezzo per farsi tagliare la carne al tavolo), Salt Bae si è presentato in sala mentre parlava al telefonino con gli auricolari. "Sto cercando di essere come te. Ho imparato tutto da te, realizzo i miei video proprio come te perché sei la mia ispirazione. Mi hai aiutato nei miei affari", ha detto il fan che si è avvicinato a Salt Bae. Ma lui si è limitato a battere le mani e alzare i pollici: "Divertiti, vai". Poi si è allontanato. Un atteggiamento che ha deluso Masala, che si è sfogato sulla piattaforma cinese: "Non incontrare mai i tuoi eroi. Mi ha ferito, non è più il mio eroe".

E il video, postato su TikTok, che mostra proprio questa scena, ha scatenato sui social una valanga di polemiche.