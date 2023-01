Sanremo 2023, colpaccio di Amadeus? Sofia Goggia in conduzione

04 gennaio 2023 a

"È una ragazza molto brava, non sta ferma un attimo": Amadeus aveva dato questo indizio parlando di una delle co-conduttrici di Sanremo a La Vita in diretta qualche tempo fa. Per ora, tra le conferme ci sono solo Chiara Ferragni - che affiancherà il conduttore nella prima e nell'ultima serata del Festival - e Francesca Fagnani, che invece salirà sul palco dell'Ariston in una delle altre serate. Non sarebbe stato ancora deciso quale. Restano, quindi, due serate libere. E tra i nomi che hanno già iniziato a circolare c'è anche quello di Sofia Goggia. Secondo l'indiscrezione lanciata dal Messaggero, potrebbe essere lei “la ragazza che non sta mai ferma”.

Qualche tempo fa Amadeus aveva dichiarato che un nuovo annuncio sulle ultime co-conduttrici sarebbe arrivato entro la fine del 2022, ma finora nulla è stato ufficialmente annunciato, se non la presenza di Mahmood e Blanco nella prima serata del Festival per cantare il brano vincitore della scorsa edizione della kermesse, "Brividi". Sempre secondo il Messaggero, Amadeus sarebbe intenzionato ad avere nella sua squadra anche la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti.

Per quanto riguarda la Goggia, un indizio lo avrebbe dato lei stessa quando in una storia su Instagram di qualche giorno fa ha raccontato divertita di essere entrata sanguinante a casa di Giorgio Armani. Che stessero pensando già all'abbigliamento per l'Ariston? Non si sa ancora nulla. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale, semmai ci sarà. Potrebbe arrivare venerdì 6 gennaio, nel corso dello Speciale dei Soliti Ignoti per la Lotteria Italia.