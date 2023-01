Michelle Hunziker, la triste confessione: "Bisogna avere tanta pazienza"

04 gennaio 2023 a

a

a

"Ci si lavora sempre e bisogna avere pazienza. Io cerco l'armonia, non la perfezione che mi veniva richiesta": Michelle Hunziker si confessa in una lunga intervista con Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. La conduttrice e showgirl svizzera ha spiegato che tenere insieme passato, presente e futuro non è sempre facile, ma lei comunque si impegna. Il suo lavoro per mantenere in equilibrio la sua famiglia è costante.

Poi, parlando della sua vita oggi, ha ammesso: "Sono in un momento di grande libertà emotiva e personale", e si è detta contenta della sua "famiglia patchwork". Nessuna parola, invece, sul presunto ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. Sui social la coppia si mostra affiatata e in sintonia. In alcune occasioni i due sono stati ripresi dai paparazzi mentre erano a cena insieme da soli. Ma l'ufficialità su un loro ritorno non c'è mai stata. Michelle, intanto, si concentra su se stessa: "Io voglio vivere la vita a pieni polmoni", ha confessato.

La Hunziker, che si sta godendo il momento in vacanza sulla neve con le figlie, l'ex compagno e l'amica Serena Autieri, continua a essere molto attiva sui social, dove di recente si è anche mostrata in bikini, scatenando l'apprezzamento dei fan per il suo fisico perfetto. Proprio su questo ha voluto scherzare: "La forza della gravità incombe e la natura non ti regala niente, quindi ci si lavora sempre".