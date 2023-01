Striscia, l'appello che scuote Mediaset: "Iacchetti e Greggio, fosse per me..."

04 gennaio 2023 a

a

a

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti sono i conduttori più amati della tv di casa nostra. A testimoniarlo ci sono poi gli ascolti che fa registrare ogni sera proprio Striscia La Notizia. Segno tangibile dell'affetto del pubblico verso il tg satirico ma soprattutto verso la coppia storia alla conduzione. E da qualche settimana l'assenza di Iacchetti in studio ha avvicinato ancora di più il pubblico al duo in conduzione. Iacchetti a causa, probabilmente, di una influenza ha preferito condurre le puntate in smart working.

"Dov'è andato Iacchetti". Striscia, mai successo prima

E di fatto l'esperimento di Striscia è perfettamente riuscito. Infatti grazie a un wall video posizionato di fianco a Ezio Greggio, Iacchetti riesce perfettamente a condurre simulando la presenza in studio. Molto probabilmente, dopo l'Epifania, ci sarà il tanto atteso rientro in studio.

"Perché Iacchetti è ancora a casa": mistero a Striscia, gira una strana voce

E così c'è chi ha deciso di prendere carta e penna per mandare un messaggio chiaro a Mediaset. Sul settimanale Nuovo infatti è apparso un appello chiaro da parte di un lettore: "Fosse per me lascerei Ezio ed Enzo tutto l’anno alternandoli, al massimo, con la Hunziker e Scotti". Chissà se Mediaset prenderà in considerazione questa proposta.