Vialli, le lacrime di Fedez: "Cosa ci eravamo promessi..."

06 gennaio 2023 a

"Purtroppo ho appreso ora della morte di Gianluca Vialli. Pur non avendolo mai conosciuto di persona è stata una persona straordinaria che mi ha dato una mano incredibile". Ha la voce rotta dalla commozione Fedez, mentre commenta la morte di Vialli in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram: "Abbiamo subìto tutti e due lo stesso intervento per due patologie diverse ma non mi era mai capitato nella mia vita di piangere al telefono con una persona che non conoscevo ma che conosceva il mio stesso dolore in quel momento", prosegue il rapper milanese che come il calciatore ha un cancro al pancreas. "Mi ha dato una mano non dovuta ma incredibile".

E ancora, si sfoga Fedez: "Mi dispiace perché avremmo dovuto vederci e farci una foto insieme con la nostra cicatrice e purtroppo la malattia che aveva Gianluca...". Quindi asciugandosi gli occhi si interrompe: "Condoglianze alla famiglia e un saluto al grande Gianluca. Volevo conoscerti più a fondo. Mi hai dato tanto ed è giusto che le persone lo sappiano".

Vialli si è spento oggi, 6 gennaio, in una clinica di Londra. Aveva 58 anni e da cinque combatteva contro un tumore al pancreas. Vialli, pochi giorni fa aveva annunciato alla FIGC la sua assenza da capo delegazione dell’Italia (incarico assunto nel novembre 2019 al posto di Gigi Riva) in vista delle gare del 2023 valide per le qualificazioni all’Europeo 2024. "Al termine di una lunga e difficoltosa trattativa con il mio meraviglioso team di oncologi - aveva dichiarato - ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri. L’obiettivo è quello di utilizzare tutte le energie psico-fisiche per aiutare il mio corpo a superare questa fase della malattia, in modo da essere in grado al più presto di affrontare nuove avventure e condividerle con tutti voi. Un abbraccio".