Zucchero, disastro in tribunale: quanto paga all'ex amico

Sconfitta in tribunale per Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero. Il cantante reggiano, ma trapiantato da tempo in Versilia, è stato condannato dal tribunale civile di Massa per diffamazione nei confronti di un suo ex amico e dovrà ora pagare 37mila euro di danni morali.



I fatti risalgono a 12 anni fa. Nel suo libro autobiografico Il suono della domenica. Il romanzo della mia vita (Mondadori, 2011), l'interprete di Rispetto, Diamante e Diavolo in me aveva definito l'uomo un poco di buono, donnaiolo e nullafacente. Prove sufficienti per il giudice Domenico Provenzano, come riferisce il Corriere Fiorentino, per giudicare quanto scritto come lesivo della reputazione dell'ex amico. L'autobiografia di Zucchero infatti avrebbe "compromesso le relazioni sociali e familiari della parte offesa, i cui rapporti con la coniuge si sono significativamente deteriorati". Zucchero si è difeso sostenendo che quelle espressioni erano funzionali alla "trama narrativa", "non coerenti" però secondo il giudice e con "l'unico effetto di recare discredito" all'ex amico.



A regalare il libro all'ex amico era stata sua figlia, 8 anni fa, per Natale. Un cadeau rivelatosi disastroso: "Purtroppo, la lettura del romanzo provocò sconforto e malessere nei familiari del mio assistito - ha sottolineato l'avvocato Alessandro Fontana al Corriere Fiorentino -. A distanza di otto anni, il tribunale ha stabilito che alcune espressioni erano riferite in maniera inequivocabile a lui, ledendone la reputazione".