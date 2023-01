Lorella Cuccarini, alto tradimento alla De Filippi? Girano voci impensabili

07 gennaio 2023 a

Lorella Cuccarini ha trovato la sua dimensione ad Amici, dove sta riscuotendo grande successo in qualità di prof. Il talent di canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi va sempre fortissimo, eppure gira voce che la Cuccarini potrebbe ricambiare sponda in futuro: “Si sussurra che in Rai alcuni dirigenti di peso la stiano negli ultimi tempi corteggiando insistentemente”, scrive Alberto Dandolo su Oggi.

“Pensano a lei - ha aggiunto - come volto di un programma quotidiano che mescoli attualità e cronaca rosa o in alternativa a una prima serata. Cosa sceglierà di fare la ‘più amata dagli italiani’? Cambierà bandiera? Chi vivrà vedrà”. Recentemente la Cuccarini ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato anche di come è avvenuto il suo approdo ad Amici: “Sono stata io ad andare da Maria, perché era un momento complesso, un momento in cui avevo lasciato un’esperienza che mi aveva lacerato, perché è stata molto difficile. Avevo voglia di parlare con qualcuno, con una persona con cui malgrado non conoscessi sentivo che avrebbe potuto ascoltare, ci sono andata solo per fare una chiacchierata in realtà”.

“E poi - ha aggiunto - parlando del più e del meno a distanza di tempo mi ha richiamato e mi ha detto ‘ma tu Amici lo faresti?’. Io le ho detto certo che sì, ed è cosi che è nata la nostra collaborazione. Il rispetto che lei ha nei miei confronti è un rispetto da collega. Però Maria è una donna da cui imparare tantissimo, è una donna che c’è sempre, è una donna che sa stare davanti alle quinte, che sa stare dietro le quinte. Riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto, non perde mai la pazienza”.