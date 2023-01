Francesco Totti? "Sei un ciccione": la replica è devastante

09 gennaio 2023 a

Come se non bastassero la turbolenta separazione da Ilary Blasi e i guai con l'antiriciclaggio, ora contro Francesco Totti si riversa anche l'idiozia social. L'ultima "accusa"? Sarebbe "troppo grasso". Già, l'ex capitano della Roma, oggi 46enne, dopo l'addio al calcio professionistico si sarebbe lasciato andare (cosa, per inciso, assolutamente lecita).

E così da qualche giorno è partito il bombardamento in calce ai suoi post sui social. L'accusa, appunto, è quella di aver messo su qualche chilo di troppo. Ora, però, il Pupone si trova a Miami insieme a Noemi Bocchi, la sua nuova fiamma, in Florida per le vacanze di Natale e Capodanno ormai concluse. E si dà il caso che in Florida, Totti sia stato paparazzato...

Morale della favola, le immagini del Pupone sdraiato sul lettino al fianco di una meravigliosa Noemi, smentiscono clamorosamente gli haters che gli danno del "ciccione". Certo il fisico non è quello brevilineo dei giorni del calcio giocato, ma è un signor fisico. Totti, per inciso, si tiene in forma tra padel e calcio a otto. Ma in spiaggia a Miami tutti gli occhi sono per Noemi, meravigliosa in bikini nero. Insomma, una coppia da urlo: almeno questo caso, almeno questa piccola e futile polemica si chiude qui.